Rouwende Fajah Lourens zoekt steun bij volgers op sociale media

De volgers op sociale media van killerbodyfanate Fajah Lourens (35) proberen haar vandaag een beetje op te beuren, omdat ze momenteel slecht in haar vel zit. ,,Ik voel me boos en verdrietig en het liefste ga ik met een paar chocoladerepen huilen in bed'', aldus Fajah die rouwt om de dood van haar ex-vriend Daniël Surig: de 46-jarige vader van haar zoontje Shai (10).

Daniël Surig overleed op 9 juni na een ziekbed van een paar weken aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Fajah maakte dat trieste nieuws bekend op Instagram. ,,We hebben hele heftige weken achter de rug en proberen dit een plekje te geven. Ik ben super trots op zijn drie kinderen waaronder mijn eigen kind en de manier waarop ze met dit verlies omgaan'', aldus de dj annex fitnessgoeroe een paar dagen na het overlijden van Surig.



Nu, een paar weken na zijn dood, weet Fajah zich nog altijd geen raad met haar gevoelens. Op Instagram deelt ze vandaag haar tot onder het vriespunt gedaalde humeur en hoopt op wat positieve woorden van haar volgers. En die krijgt ze. ,,Veel sterkte'', reageert iemand. Weer een ander stelt: ,,Het is zo oneerlijk allemaal voor jou.'' Of: ,,Alles komt goed. Het is kut op bepaalde momenten, maar je hebt het tot nu toe altijd gered dus dit keer ook.'' En: ,,Een klein stuk chocolade mag best.''



Familiedrama

Fajah en Daniël bouwden toen ze nog samen waren een pand in Amsterdam om tot homohotel, dat ze in 2009 verkochten. ,,De samenwerking tussen mij en mijn vriend liep niet. Dus we zeiden: we doen het hotel weg en redden onze relatie. Dat was op dat moment belangrijker'', stelde de onderneemster toentertijd. Niet veel later verloofde het stel zich, maar in 2010 volgde een relatiebreuk.

Het is niet de eerste keer dat Fajah een overlijden in naaste kring voor haar kiezen krijgt. Vorig jaar zomer kwam neefje Elfin (1) om bij een familiedrama in Amsterdam. Zijn vader - de levenspartner van Fajah's zus - was met het kind uit het raam gesprongen. Eerder dit jaar trok de strak getrainde fitnessfanaat met Shai en dochter Irem (16) in een nieuwbouwhuis in het Noord-Hollandse dorpje Purmerland. Sinds een aantal maanden heeft ze een relatie met timmerman Igor Neves.

VERDRIET...Afgelopen vrijdag is Daniel de vader van mijn zoon Shai overleden. Omdat er een rouw advertentie is ge plaatst wordt ik nu gebeld door verschillende media. Dat snap ik het hoort er bij als je bekend bent maar lieve allen. Ik heb vandaag een pak gekocht met Shai voor de begrafenis van zijn eigen vader ik heb even niks te melden. Daniel is overleden aan de gevolgen van een hersenvlies ontsteking. We hebben hele heftige weken achter de rug en proberen dit een plekje te geven. Ik ben super trots op zijn drie kinderen waaronder mn eigen kind en de manier waarop ze met dit verlies omgaan. Ik had het graag nog even stil gehouden maar het is niet anders. Ik heb de aankomende twee maanden vrij gepland in mijn overdag agenda om er te zijn voor Shai. Ik hoop dat de bedrijven die ik helaas heb moeten cancellen daar begrip voor kunnen opbrengen. ❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Jun 2017 om 9:19 PDT