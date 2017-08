Rowan Atkison terug als Johnny English

De derde film over Johnny English moet in oktober in de bioscopen gaan draaien. Atkinson speelde in 2003 voor het eerst de klungelige geheim agent en keerde in 2011 terug in Johnny English Reborn.



Het script voor de derde film, die als werktitel Johnny English 3 heeft, is geschreven door de Britse filmmakers Neal Purvis en Robert Wade. Het duo maakte samen zes James Bond-films, waaronder de meest recente Bondfilm Spectre.



Waar de nieuwe Johnny English-film precies over gaat, blijft nog even geheim. Het enige dat Working Title Films kwijt wil, is dat de spion terugkeert 'om opnieuw de wereld te redden'.