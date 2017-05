Roxeanne Hazes: Mijn hart lag niet bij Nick, maar bij een ander

‘Ontevreden’ Van Inkel voorlopig nog thuis

16:52 Is het zijn gezondheid, of een arbeidsconflict? Jeroen van Inkel wil weinig kwijt over zijn afwezigheid op Radio Veronica. Voorlopig is de dj niet op de zender te horen. Volgens de officiële lezing gaat het om gezondheidsproblemen.