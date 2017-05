Ruim 100 tweelingen melden zich voor rol in Kameleon-serie

Evi Hanssen is weer single

14:07 De Vlaamse presentatrice Evi Hanssen is weer vrijgezel. Aan haar relatie met de Nederlandse reclamemaker Lucas Stalman kwam twee maanden geleden in stilte een einde, bevestigt haar manager aan Het Laatste Nieuws. ,,Dat is inderdaad zo, maar verder wensen we hier niet over te communiceren'', klinkt het.