Ruim 3,6 miljoen kijkers voor finale Europa League

Maan: Het doet pijn als mensen me zwartmaken op social media

24 mei Het leven van een bekende Nederlander is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat heeft ook Maan de Steenwinkel ondervonden. De zangeres laat in een openhartig bericht op Instagram weten dat het haar pijn doet als mensen haar zwartmaken. ,,Alsof ze denken dat je dat toch nooit leest en zo wel, dat je hart van steen is en het niks met je doet", schrijft ze emotioneel.