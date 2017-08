Ruzie tussen Katy Perry en Taylor Swift laait op

Al weken gaan er geruchten dat Katy Perry en Taylor Swift morgen bij de MTV Video Music Awards hun bekoelde vriendschap nieuw leven zouden inblazen. Maar met de videoclips van beide popsterren die eind deze week zijn uitgebracht, lijkt de kans dat Katy en Taylor gezusterlijk naast elkaar op het podium gaan staan minimaal te zijn. De twee hebben een vete sinds Perry achtergronddansers van Swift zou hebben ingepikt voor haar tour in 2014, iets dat Katy betwist. De clip van Katy Perry bij haar nieuwe nummer Swish swish staat bol van de verwijzingen naar haar rivaal. Drie jaar geleden, nadat Taylor Swift het anti-Katy-lied Bad Blood had uitgebracht, twitterde Perry: ‘Kijk uit voor Regina George in schaapskleding’ – een referentie naar het achterbakse personage uit de film Mean Girls . In Swish swish speelt Katy Perry een potje basketbal met haar team, de Tijgers, tegen de schapen. De mascotte van het rivaliserende team is een wolf in schaapskleren, hun coach draagt een blonde pruik – als ware het de Amerikaanse publiekslieveling. De tekst maakt het af: 'Jouw spel is ouderwets, ga met pensioen'.

Subtiel

Ook Swift heeft een, weliswaar zeer subtiele, verwijzing naar haar aartsrivale in haar nieuwe nummer. Fans valt het op dat de zangeres in This is what you made me do dezelfde beat gebruikt als onder de Halloweenscène in Mean Girls zit.



Dat ze de degens weer kruisen is opvallend. Afgelopen juni leek Perry nog de ruzie te willen beslechten. ,,Ik ben klaar om het te laten gaan'', zei ze in een interview. ,,Ik vergeef het haar, en ik maak excuses voor alles wat ik ooit heb gedaan. Ik hoop dat zij hetzelfde wil doen.'' Er zijn grotere problemen in de wereld, vervolgde Perry. ,,Ik hou van haar en ik wil het beste voor haar. Ik denk dat wij de voorbeelden moeten zijn van sterke vrouwen die tot elkaar komen ondanks hun verschillen.'' Van de kant van Swift bleef het ijzig stil.