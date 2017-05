Salvador Sobral: verlosser tegen wil en dank

Hij oogde alsof hij kwam vertellen over een optreden in dat donkere jazzcafé in het morsige gedeelte van Lissabon. In een zwarte gebreide trui met zijn haar in een nonchalant bijeengestoken knotje staarde Salvador Sobral naar de menigte journalisten die hem in de Oekraïense nacht omzoomde.



De Portugese delegatie kon zich niet meer inhouden en zong de verse Songfestivalwinnaar minutenlang toe. Sobral staarde er ongelovig naar. ,,Je wint vandaag en morgen is iedereen je vergeten'', zou hij even later zeggen. En op de vraag of hij vooraf niet had overwogen zijn song in het Engels te vertalen om meer stemmen te winnen: ,,Dat is wel het laatste waarin ik hier geïnteresseerd was. Bovendien: ik begreep helemaal niets van die stemprocedure. Om die te snappen moet je welhaast een wiskundige zijn.''