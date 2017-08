SBS zendt tweeluik uit over 'cocaïnesmokkelaar' Frank Masmeijer

Masmeijer was in de jaren tachtig en begin jaren negentig een bekend presentator van de NCRV. Hij presenteerde shows als de Holidayshow en Dinges. Toen hij van de televisie was verdwenen, ging hij in België de horeca in. Masmeijer ontkende aanvankelijk alle betrokkenheid bij de cocaïnesmokkel, maar legde in mei toch een bekentenis af via zijn advocaat bij de rechtbank in Antwerpen. Volgens Masmeijer klopt dat laatste niet. Hij zou, zo vertelde hij aan deze site, helemaal niet hebben bekend.