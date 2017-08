Schreeuwen kost veel lucht voor Marianne Zwagerman

R. Kelly weer beschuldigd van seks met minderjarige

1:39 Een vrouw zegt dat ze op 15-jarige leeftijd geregeld seks heeft gehad met zanger R. Kelly. Het is niet de eerste keer dat deze beschuldiging wordt geuit: de 50-jarige zanger zou meerdere vrouwen gevangen houden in huizen in Atlanta en Chicago. De vrouw die nu naar buiten is getreden, zegt één van die vrouwen te zijn geweest.