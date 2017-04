Schwarzenegger krijgt hoogste Franse onderscheiding

Lisa en Shelley gaan vatbare zus Amy in Kiev beschermen tegen hoesters

28 april OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa Vol stappen maandag in het vliegtuig naar de Oekraïense hoofdstad Kiev waar ze meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens hun verblijf in de miljoenenstad zullen Shelley, Lisa en beveiligers Amy nauwlettend in de gaten houden, omdat zij wegens een aangeboren afwijking sneller dan anderen ziek kan worden. ,,Waar 'normale' mensen een paar dagen snipverkouden zijn, ben ik gelijk drie weken uit de running.''