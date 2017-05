Sean Connery bedroefd om dood Roger Moore

In 2015 ontstond er eventjes gedoe nadat Moore in een interview zei dat acteur Idris Elba geen goede opvolger van Daniel Craig zou zijn. Sommigen vatten de opmerking racistisch op, omdat Elba donker is. Moore reageerde fel op de kritiek en zei dat hij Elba juist als acteur hoog heeft zitten maar hem simpelweg niet in de huid zag kruipen van de legendarische Britse spion. Moore voegde er grappend aan toe dat Connery een teleurstelling was als Bond omdat hij een Schot is.