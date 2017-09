Sensatieblad krijgt ton boete voor publiceren toplessfoto's prinses Kate

Het echtpaar had behalve Closer ook de regionale krant La Provence aangeklaagd wegens schending van hun privacy. Onduidelijk is nog of ook de krant een straf heeft gekregen. Het duurde bijna vijf jaar voordat het tot een uitspraak tegen Closer kwam.

De kiekjes werden vijf jaar geleden gemaakt tijdens een vakantie van William en Kate. Het in 2011 getrouwde stel verbleef op dat moment op een Frans kasteel in de Provence. De foto's die werden gepubliceerd zijn onscherp, maar dat het om Kate en William gaat, is duidelijk.

Volgens William en Kate, zo lieten ze in een officiële verklaring weten, waren de publicaties een schandalige inbreuk op hun privéleven. De omstreden foto's van de zonnende echtgenote van prins William werden niet alleen in Frankrijk gepubliceerd. Ook in Italië, Ierland, Zweden, Australië en Denemarken drukten bladen de beelden van Kate af. Media in het Verenigd Koninkrijk volgden dat voorbeeld niet. Ook in Nederland stonden de kiekjes niet in kranten of bladen. Wel werden de covers van Closer en La Provence getoond.