Sheriff Pepper uit James Bondfilms op 96-jarige leeftijd overleden

Clifton werd in 1920 geboren en groeide op in de buurt van Portland in de Amerikaanse staat Oregon. De acteur was maar liefst zes decennia actief in zowel films als in theaters op Broadway in New York en in tv-series.



Zijn meest bekende rol was die van sheriff in Live and Let Die (1973) en The Man with the Golden Gun (1974), de films waarin Roger Moore de rol van James Bond speelde. In soortgelijke rollen was Clifton James te zien in onder meer Silver Streak en Superman II. Andere films waar hij in speelden waren onder meer Cool Hhand Luke, Eight Men Out en The Bonfire of the Vanities.