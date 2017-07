Simon Keizer vader geworden van dochtertje

,, We leven op een letterlijke roze wolk!! Want op 26/07/2017 is onze kerngezonde dochter Kiki Keizer ter wereld gekomen!” Eerder schreef hij bij een foto van hem en zijn zwangere vrouw als grapje: ,,Dik & Simon”, terwijl hij liefdevol over haar buik wreef.



,,Moeder en dochter maken het meer dan goed'', laat het management van de Volendamse zanger weten. In december maakte Simon tijdens het jubileumconcert van Nick en Simon in Ahoy bekend dat hij vader zou worden. Dat deed hij tijdens de aankondiging van het nummer Door jou.



Het is het eerste kindje voor de Volendamse zanger en zijn vrouw. Het stel had al wel twee chihuahua's, ook meisjes. In 2012 stapten Simon en Annemarie in het huwelijksbootje.