Sipke Jan Bousema zoekt de Franse zon op

Wat doe jij vandaag?Bij afwezigheid van Angela en Vincent bellen we elke dag een BN’er met de vraag wat zijn of haar plan voor de dag is. Producent Sipke Jan Bousema vertrekt met zijn vriend op vakantie naar het Zuid-Franse Montpellier

Hoe laat ging vanochtend de wekker?

,,Ik was er om zeven uur uit. We vliegen pas ’s middag, maar ik moest mijn spullen nog pakken."

Je bent zo iemand die dat uitstelt tot het laatste moment?

,,Haha, ja dat is geen goede eigenschap van me. Maar het is minder erg dan vroeger, hoor. Ik ben er beter in geworden."

Hotel of appartement?

,,Eigenlijk van alles een beetje. We hebben eerst via Airbnb een studio in de stad, en gaan later naar een resort bij de kust."

Waar zoek jij je vakantie op uit?

,,Ik ben gek op steden aan de kust. Dat vind ik een ideale vakantie. Verder zoeken mijn vriend en ik ook altijd wel bewust naar een plek die gay-friendly is. Gelukkig is dat in Frankrijk niet zo’n probleem."

Ben je erg toe aan vakantie?

,,Een beetje wel. Ik heb wel een drukke periode achter de rug. Afgelopen weekend presenteerde ik in drag de dragqueencompetitie op de Pride Amsterdam."