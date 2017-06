'Skinhead' Johnny de Mol verhuist van Amsterdam naar Goois landgoed

Johnny de Mol (38) verhuist na 20 jaar van de hoofdstad naar het Gooi. De De Moltelg laat zijn geliefde penthouse in hartje Amsterdam achter zich voor een villa in Blaricum dichterbij zijn familie. Daar is hij binnenkort te spotten met een extreem kapsel.

In zijn Amsterdamse stek staat nu enkel nog een bed, zo liet de presentator vandaag los aan Radio 10. ,,Het is nog een beetje kamperen.'' Voor Johnny gaat zijn leven er in het Gooi 'heel anders' uitzien. Daarom geniet hij nu extra van het uitzicht op de Westertoren, de toren van de Westerkerk in het centrum. Hij keek daar zelfs vanuit zijn royale ligbad op uit. ,,Het is één van de mooiste uitzichten van Amsterdam, misschien wel van de wereld. Ik heb er 20 jaar naar gekeken en moet het nu doen met de foto's."

Johnny viel in 2004 voor het luxueuze driekamerappartement met een dakterras van maar liefst 22 vierkante meter. De badkamer is uitgerust met een sauna, stoomcabine, bad, douche en toilet. In 2013 kocht hij een stuk grond in Blaricum waarop hij zijn nieuwe woning liet bouwen. Zijn vader John de Mol woont ook in Blaricum, in een villa naast natuurreservaat Mauveheide. Tante Linda de Mol woont in het nabijgelegen Huizen en Johnny's moeder Willeke Alberti woont in Laren.

Hanenkam

De Holland's Got Talent-presentator choqueerde zijn fans gisteren op Instagram met een compleet nieuw kapsel. ,,Skinheadstyle'', klonk het. Zijn hoofd werd kaalgeschoren, in het midden prijkt een heuse hanenkam. Lachend: ,,Ik dacht: Ik ga naar het Gooi, laat ik ze opschrikken. Dat zijn ze niet gewend, joh. En nee, ik deed dit niet in een dronken bui. Het was mijn eigen beslissing."

Na de finale van de talentenjacht brengt Johnny quality time door met zijn vriendin Anouk van Schie (35), met wie hij nu een jaar samen is. De blonde KUS-zangeres, die uit een eerdere relatie dochtertje Kiki (3) kreeg, verhuist na de vakantie met Johnny mee. Begin dit jaar liet Anouk zich uit over haar wens om nog een keer moeder te worden. ,,Als ik denk aan onze toekomst samen, hoop ik dat er misschien ooit nog wel een kleintje bij komt."

