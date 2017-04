Sky gooit het roer om voor Mattie en Wietze

Het zou Gijs Staverman van NPO Radio 2 niet verbazen als Qmusic toch weer nieuw bloed naar voren schuift. ,,Want dat is waar ze daar goed in zijn. En het is echt een heel gezond station dat wel meer zware stormen overleefde.’’ Staverman, die zelf jarenlang werkte voor Qmusic, doelt op een brand bij zendmasten in IJsselstein en Hoogersmilde in 2011 waardoor lange tijd het bereik minder groot was. ,,Een relatie is uit, maar daar kom je wel weer bovenop.’’



De vraag is nu: krijgen Mattie en Wietze het straks voor elkaar om hun Q-publiek mee te nemen naar SkyRadio? En accepteren we überhaupt stemgeluid op een presentatorloze zender? Teun Boekee van One4Media heeft er een hard hoofd in. De luisteraar stemt immers bewust af op een station zónder gebabbel. ,,Sky zal er best wat nieuwe luisteraars mee scoren. Maar dat weegt volgens mij niet op tegen het aantal vaste luisteraars dat je straks wegjaagt. Met hen gooi je de formule echt in een keer helemaal om.’’



Gijs Staverman daarentegen: ,,Ik ken mensen bij Sky, die zullen hier ongetwijfeld heel goed over hebben nagedacht. Mattie en Wietze zijn jonge jongens en enthousiast, die passen heel goed bij de lichtvoetigheid van de zender. En verandering is toch ook spannend? Als we altijd maar vasthielden aan het oude, liepen we nu nog met handkarren over straat.’’



Voormalig Radio Veronica-diskjockey Rick van Velthuysen wijst op het feit dat SkyRadio, momenteel de nummer 3 van Nederland achter NPO Radio 2 en koploper Radio 538, in de ochtend wel wat extra luisteraars kan gebruiken. ,,Men wil graag aansprekende karakters, inhoud en iets om te lachen. En niet een lijstje met nummers dat ze tegenwoordig zelf ook op Spotify kunnen samenstellen.’’



Van Velthuysen houdt ook rekening met een ander scenario. ,,Het kan zijn dat de luisteraar het Mattie en Wietze kwalijk neemt en de overstap tegen ze keert. We blijven een calvinistisch land.’’