Sons of Anarchy populairste Netflix serie in Nederland

Wereldwijd kwam detectiveserie Sherlock als grote winnaar uit de bus. Het iconische Friends eindigde, ondanks dat de laatste aflevering al dertien jaar geleden werd uitgezonden, op de tweede plek. Narcos, House of Cards en New Girl maken de top vijf compleet.



Sitcom New Girl rondom actrice Zooey Deschanel is het meest populair in België. In de Verenigde Staten wint de komische dramaserie Shameless en Rusland zweert bij actieserie Arrow, gebaseerd op stripheld Green Arrow. In Europa staat House of Cards stipt op nummer één. Deze serie wordt het meest bekeken in Duitsland, Zwitserland en Polen.