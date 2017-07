'Spuuglelijk' schilderij Erica Terpstra gaat massaal over de tong

Het Groningse veilinghuis Klinkhamer zoekt nu geïnteresseerde kopers. ,,Ik vrees dat dit krankzinnige, oerlelijke schilderij weinig gaat opbrengen'', blikt Klinkhamer-baas Stephan Veenstra vooruit op het in september af te hameren eindbedrag. ,,Het beginbod is 100 euro, maar ik vrees dat de 'Erica' weg gaat voor hoogstens vijftig euro meer. Dat zie je wel vaker als de belangstelling voor een schilderij enorm is. Dan valt de score vies tegen.''



De van oorsprong Amsterdamse en nu in Duitsland actieve kunstenaar Robin Seur maakt het portret van Terpstra in 2011 voor het door Hanneke Groenteman gepresenteerde tv-programma Sterren op het doek van Omroep Max. De voormalig zwemkampioene reageerde destijds verbaasd toen het met symbolen volgestouwde doek werd onthuld. ,,Prachtig, maar ik vind dat ik te belangrijk ben neergezet.'' Uiteindelijk koos ze een ander schilderij, waarna de werken van de andere twee kunstenaars ter veiling werden aangeboden. Op die manier belandde Seurs 'Erica' bij de kunstverzamelaars.



Volgens Stephan Veenstra van het veilinghuis doet het echtpaar 'met pijn in het hart' afstand van het schilderij waarop niet alleen Terpstra, maar ook nog papegaaien, een geit, de Dalai Lama, een zeemeermin, sterrenhemel, een non en een aantal wanhopige kijkende kinderen staan. ,,Het is een absurd doek'', omschrijft hij het schilderij dat 80 bij 100 centimeter is. ,,Te groot dus om even weg te moffelen op het toilet.''