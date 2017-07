Stalker Kate Beckinsale in de boeien geslagen

Lange rijen met U2-fans voor Johan Cruijff Arena

29 juli Al sinds vanochtend staan de diehard fans van U2 voor de Johan Cruijff Arena in de rij te wachten tot ze het stadion in kunnen. De Ierse band geeft vandaag zijn eerste van twee shows in de zaal in Zuidoost en honderden liefhebbers verzamelden zich al vroeg voor de nog gesloten deuren om 's avonds de beste plekken in het stadion te bemachtigen.