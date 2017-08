Stewardess moet baan opgeven nadat ze Rita Ora schoonheid noemde

De dreigende woorden van de directeur lieten Charlotte geen keuze. In tranen belde ze haar vriendin op, met de vraag of ze de foto wilde verwijderen. Maar de schade bleek later te groot om nog te herstellen.



,,Charlotte had nog een gesprek met het management, met de hoop om alles op te lossen", vertelt een vriend van de stewardess aan The Sun. ,,Uiteindelijk kwam het erop neer dat het management haar wijsmaakte dat het in haar belang was om haar baan op te geven. Charlotte denkt dat een collega haar heeft zwartgemaakt. Ze heeft geen idee waarom iemand dat zou doen", aldus de bron.



Charlottes leven is, na het opgeven van haar baan, naar eigen zeggen verwoest. ,,Het was mijn grote droom om deel uit te maken van het Virgin-team", schetst ze. ,,Ik ben een groot fan van Rita Ora, maar ik hield het professioneel op de werkvloer. Ik gaf haar alleen een compliment, maar had nooit gedacht dat het mijn werk zo in gevaar zou kunnen brengen."