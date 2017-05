Stilte voor de storm bij OG3NE

De Nederlandse inzending leeft tot nu toe ontspannen toe naar de belangrijke halve eindstrijd. De opdracht is eenvoudig: een plek bij de beste 10 volstaat om een finaleplek af te dwingen. Volgens de bookmakers moet dat met gemak lukken. Volgens hen is OG3NE de op twee na sterkste kandidaat in deze kwalificatiewedstrijd. Alleen Bulgarije en Roemenië worden hoger aangeslagen. In het algemene klassement zakte Nederland gisteren overigens wel een plekje: van 8 naar 9.



Van enige stress daarover was gisteren niets te merken. De zussen Amy, Lisa en Shelley deden enkele interviews en meldden daarin de ‘meest relaxte festivaldag tot nu toe’ te beleven. Het drietal bracht een bezoek aan de sportschool en keek ’s avonds met de gehele Nederlandse afvaardiging naar de concurrentie in de eerste halve finale.