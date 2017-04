Stralende Katja geniet in Italië en Fajah flaneert door de golven

Fajah flaneert door de golven

Fajah Lourens (35) heeft volgens eigen zeggen enorm genoten van een minivakantie in een zonovergoten oord. En daar nam de flink aan de weg timmerende killerbodyfanate natuurlijk ook een duik in de zee. Fajah keert vandaag weer terug naar Nederland en zette ter herinnering nog even een kort poedelfilmpje op sociale media.

Megaparty voor dochtertje Yes-R

Als Yesser Roshdy, oftewel rapper Yes-R, een kinderfeestje voor zijn kroost geeft dan doet hij dat goed. Zijn dochtertje Céline werd gisteren 1 jaar en het meisje kreeg een party waar je U tegen zegt. Yes-R heeft ook nog een zoontje: de in 2009 geboren Yessin.

Beland in een prinsesse fissa 🙈❗, birthday party van mijn kleine prinses Céline 🎂 @flowerwallmimi Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 5:15 PDT

Katja geniet

Actrice Katja Schuurman geniet in de Italiaanse kustplaats Rapallo waar ze volgens eigen zeggen is om 'te draaien'. Of ze daar samen is met haar aanstaande man, topkok Freek van Noortwijk, is niet bekend. Katja, die met uitzicht op zee geniet van zalmtartaar, olijven en een wit wijntje, vertelde onlangs dat ze hoe dan ook in het buitenland wil trouwen.

Dat is best prettig draaien zo aan de Italiaanse kust.. #rapallo 🌞 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 3:20 PDT

Selma in de toekomst

Hart van Nederland-presentatrice Selma van Dijk is vandaag gaan experimenteren met een leuk filtertje waarmee ze zich transformeerde in een oude dame. Op Instagram is het geinige eindresultaat te zien.

Hairspray met Yo

Yolanthe Sneijder-Cabau ziet er bijna altijd uit om door een ringetje te halen en ook vandaag oogt Wesleys echtgenote weer fraai. Haar kapsel zit, dankzij flink wat haarlak, ook weer in model. Yo houdt er wel van dat ze weer eens in de steigers mag. ,,Love le boudoir.''

Love le boudoir ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 3:46 PDT

Miljuschka's fruithakken

Miljuschka Witzenhausen is niet alleen gek op koken, maar ook op de betere killerheels. Voor dit smakelijke, best fruitige paar zou ze volgens eigen zeggen best gaan sparen. Ze vraagt zich echter af of ze zo'n aanschaf kan verantwoorden bij de fiscus.

De enige schoenen waar ik heus voor zou sparen #wishlist #belastingtechnischteverklaren? #maandsalarisineenschoen #uitmnpineapplegaan Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 2:18 PDT

Inge zoekt eieren

Oud-topzwemster Inge de Bruijn, die uit de kleren gaat in een nieuw seizoen van Adam zoekt Eva, is vandaag letterlijk eieren gaan zoeken. Niet op een tropisch eiland, maar gewoon in Nederland met familie.

Paaseieren zoeken.. en ja hoor.. wie vindt t Gouden ei: neefje Matisse! 🐣 💪🏼💝🐣#family #koningpaasei #winner #zoleuk #eihoorterbij #EA7 📷 Jos Wesdijk Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 4:57 PDT

En swiiiiiing. Whoopiiieee. #stilldizzy #draaistoel #speeltuin #tuintjeinmnhart 📷 Jos Wesdijk Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 5:12 PDT

L.O.V.E ❤️ 🐣💛#nephew #lovehim 📷 Jos Wesdijk Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 5:02 PDT

Zwangere Anna Speller in de gym

Anna Speller – bekend van K-otic en Expeditie Robinson - geniet met volle teugen van haar ongeplande zwangerschap. Speller leerde vorig jaar zomer via Facebook haar vriend Jesse kennen en kreeg veel eerder dan ze dacht een streepje op de Predictortest. Ze is momenteel 32 weken in verwachting van een meisje. Wanneer de baby komt is niet bekend, maar Anna (33) houdt hoe dan ook haar fysiek op niveau in de gym.

Clean it💥 @klaever_health @melisapt_klaeverhealth @stefanieklaver_nutrition #32weeks #❤️movingit Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 2:26 PDT

Paasei Maik

Stylist Maik de Boer (56) moet er zelf keihard om lachen: een vrolijk paasei met zijn portret erop geplakt. ,,Vrolijk Paasweekend'', aldus Maik.

Een Maik de Boer paasei haha. Vrolijk Paasweekend 🐣🐥🐤 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 2:02 PDT

Estelle doet het met ballen

Estelle Cruijff (38) is vandaag in de sportschool eens lekker aan de slag gegaan met personal trainer Guy van der Reijden. In een kort filmpje toont de ex van Ruud Gullit en Badr Hari hoe ze met gewichten, stretchen en het overgooien van een loodzware bal in shape blijft. En passant maakt Estelle natuurlijk ook nog reclame voor het bedrijf. Of ze daardoor korting op het abonnementsgeld krijgt is onduidelijk.

Gymtime.. 👊🏻..lift That booty 🍑pt with @guyvdreijden @3sixty5personaltraining 👊🏻👊🏻 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 2:27 PDT

Fatima haat kappers

Oud-hockeyspeelster en tegenwoordig succesvol pokerbabe Fatima Moreira de Melo (38) is vandaag toch maar eens naar de kapper gegaan. ,,Eigenlijk haat ik het om mijn haren te laten knippen'', aldus de blondine. Maar ze is toch blij dat ze de kennelijk moeilijke stap zette.

I hate getting my hair cut, but looking at it from this angle it feels like I was wrong for not getting a haircut for 7 years intill a few months back...💇#hair #hairstyle #hairdresser #hairyeaster #thankspeggy Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 2:35 PDT

Romantisch weekend voor Yfke

Het alweer 35-jarige Nederlandse topmodel Yfke Sturm is samen met haar vriend Giles - een Britse zakenman - neergestreken aan het Italiaanse Comomeer. Doel: volgens de beauty een romantisch paasweekendje. Yfke en Giles zijn sinds juli 2015 ouders van zoontje Alexander.

Loving Lago Di Como 🇮🇹 #romanticweekend #easter Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 2:58 PDT

Woordgrapje van Bobby Luske

Bobby, de 9-jarige zoon van acteurskoppel Charly Luske en zijn vrouw Tanja Jess, heeft zijn ouders vanmorgen getrakteerd op een woordgrapje dat hij zelf verzon. Charly filmde het moment over een noot die niet van geld houdt. ,,Een Cashew.'' Het stel heeft ook nog zoontje Billy (13).

#joke #zelfbedacht #woordgrapjes 🙈🙈🙈 in kleine zalen beginnen ...😂😂🙌🏼#bobby #9 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 1:45 PDT

Vriendin Martijn danst in clipje

Noi Pakon, de vriendin van RTL4-coryfee Martijn Krabbé, is in België een videoclip aan het opnemen met de Vlaamse singer-songwriter Milow. De uiterst lenige acrobate en paaldanseres kwam vandaag met de eerste, wat vage beelden die worden opgenomen in een Brusselse nachtclub.

Hind is best tevreden

Zangeres Hind Laroussi is in het buitenland druk bezig met nieuwe muziek en vanuit een studio in waarschijnlijk Los Angeles geeft ze alvast een voorproefje van een nummer met onmiskenbaar arabische invloeden. Wanneer haar nieuwe album uitkomt is nog onduidelijk. Hind is de ex-vriendin van Panda-importeur en multimiljonair Marcel Boekhoorn. Ze heeft zich nog niet uitgelaten over de komst van de twee bamboeknagers naar Nederland.

Jan kan niet kiezen

Jan Smit heeft vanmorgen aan Transavia-jet gepakt richting Ibiza waar hij het alweer tiende seizoen van De Beste Zangers van Nederland gaat presenteren. Aan boord van het toestel verdiept de kennelijk hongerige Volendammer zich in de menukaart. ,,Wat zal ik nemen'', vraagt hij zich af.

‪Mmmmm... Wat zal ik nemen? Ben inmiddels onderweg naar Ibiza, voor alweer het 10e seizoen van @BesteZangersNL @Transavia‬ Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Apr 2017 om 21:53 PDT

Micky blij met aandacht

Fotografe Micky Hoogendijk - de ex-vrouw van Adam Curry en de opvolgster van Patricia Paay - heeft gisteren samen met Humberto Tan in het Jan van der Togt museum in Amstelveen een expositie met eigen werk geopend. Volgens de in Amerika wonende blondine liep het er storm.

Man Nicolette beantwoordt vragen

Plastisch chirurg Joost Staudt, de man van Nicolette Kluijver, wil zijn beroep wat meer bekendheid geven. Op Instagram begon hij daarom vandaag een wekelijks vragenmomentje. Wie iets wil weten over schoonheidsingrepen mag Joost een e-mailtje sturen. Nicolette is herstellende van een longoperatie waarbij een stukje van dat orgaan is weggenomen. Nicolette kwam vandaag ook nog met een foto op de proppen. Daarop is ze te zien terwijl ze in een feestjurk een haardvuurtje aansteekt. Wanneer het romantische kiekje is gemaakt is onbekend.

Heb je ook een vraag stuur een mail naar plasticchat@staudt.nl #plasticchat netherlands #plasticsurgery #plastischechirurgie #jooststaudt Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 2:34 PDT