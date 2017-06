Strenge meester Boszhard geeft musicalles aan groep 8

De groep 8-leerlingen van basisschool Oase in Utrecht kregen vandaag les van een bijzondere gastdocent: niemand minder dan Carlo Boszhard. De kinderen zijn namelijk bezig met het instuderen van een musical die is geschreven door de presentator. Daarom kwam Boszhard, ook musicalacteur, langs om de tieners de fijne kneepjes van het vak te leren. Leuk, vinden de leerlingen, maar hij is wél erg streng.