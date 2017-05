Studiobaas wil comeback How I Met Your Mother

,,Ik hoop dat we de kans krijgen om opnieuw de verhalen te vertellen van deze personages als de makers en de acteurs dat graag willen doen", aldus Walden. ,,Het is een geliefde show die nog altijd razend populair is over de hele wereld."



Het is nog maar de vraag of een reünie gaat lukken. De makers van de serie werken nu namelijk voor Sony en een van de hoofdrolspelers, Josh Radnor, speelt nu de hoofdrol in een andere televisieserie.