Supertrotse opa en oma OG3NE: Kijk hoe die meiden stralen!

Ondanks het verdriet overheerst een trots gevoel in huize Malée. Opa Ad en oma Willy wonen in een prachtig monumentaal pand dat dateert uit 1892. Ad werd in 1938 op Sumatra geboren en kwam in 1948 naar Nederland. In Dordrecht leerde hij zijn Willy kennen, een geboren en getogen Dordtse.



Rick, Isolde en hun drie dochters verhuisden in 2000 naar Fijnaart, een half jaar later volgde het echtpaar Malée. ,,Ze hadden een prachtig huis voor ons gevonden en we konden ze geen ongelijk geven. We wonen hier met veel plezier en kennen bijna iedereen. Ik ben lid van de tennisclub, doe aan jeu de boules, ben betrokken bij de kerk en ik zing en maak muziek. Het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert is mijn basis. Sinds een jaar zijn we vanuit dit koor ook met een partyband begonnen. Af en toe repeteren we hier in huis, vandaar dat je al die instrumenten ziet staan. Mijn lievelingsinstrument is de ukelele. Als ik die in m'n handen heb, ga ik los!''



Muziek, zang en dans; de meiden van OG3NE hebben het zowel van vaders als moeders kant geërfd. Alhoewel oma Willy meldt dat zij op dat punt niets heeft doorgegeven. ,,Mijn dochter heeft een dansopleiding gedaan, nou, van wie ze dat heeft? Ach ja, ik ben degene die naar iedereen gaat kijken. Ook een belangrijke taak.''