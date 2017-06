Suske en Wiske-strip onder vuur om dikke lippen zwarte man

Vlaamse media berichtten gisteren massaal over de stap die Standaard Uitgeverij maakte om met de tijd mee te gaan. In het album verschijnt de Afrikaanse zeegodin Mami Wata voor de eerste keer met ontbloot bovenlijf. Dat maakte nauwelijks wat los onder de mensen. De donkere man met volle lippen is echter wel het gesprek van de dag.



Nozizwe Dube, voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad, spreekt op Twitter haar ergernis uit. ,,Ik kan nog steeds niet geloven dat iemand het oké vindt om een zwarte man op die manier af te beelden in strips voor kinderen. Walgelijk."



Dube staat er niet alleen voor. Ook schrijfster Dalilla Hermans spreekt op Facebook van een tekening 'die pijnlijke herinneringen oproept aan racistische prentjes uit ons koloniaal verleden'. Zij is inmiddels een actie op sociale media begonnen om de tekening te verbeteren. ,,Bij deze roep ik alle tekenaars, grafisch vormgevers, illustrators, kunstenaars die ik ken op om een afbeelding te maken van een Afrikaanse man en deze te delen met de hashtag #nomoremonkeybusiness of rechtstreeks naar mij door te sturen. Ik beloof dat we er iets moois mee gaan doen!"