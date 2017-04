Tatjana: Laat mij maar de eeuwige Kees Flodder blijven

Voor de boekpresentatie van Dick Maas kwam Tatjana Simic (53) heel even over uit Monaco. De voormalige actrice was verrast dat ook haar grote liefde even langskwam. ,,Hij is gewoon mijn mannetje en ik zijn vrouwtje.''

Ineens ziet ze hem staan. Tatjana Simic heeft net tientallen handtekeningen gezet bij de presentatie van het boek van Dick Maas. Ze heeft fotoshoots gedaan en voor showbizzcamera's haar verhaal gedaan, maar als ze die ene gedistingeerde heer binnen ziet schuifelen, schiet haar blik als een bliksemschicht opzij. ,,Leuk, leuk dat je er bent!'' roept ze en ze stapt van het podium van studio Desmet, de voormalige bioscoop in Amsterdam.



Tatjana, gestoken in een zwart kostuum, omhelst hem en kust hem op de mond. ,,Ik wist niet dat je zou komen, wat een verrassing!'' Het komt niet vaak voor dat Lex van Hessen (68) en Tatjana (53) samen in het licht van de schijnwerpers worden gevangen. ,,Ik was toevallig in Amsterdam, maar het is haar feestje'', zegt de Haagse zakenman, multimiljonair geworden dankzij worstenomhulsels van natuurdarmen. Ook in het drukke Desmet zoekt Van Hessen snel de luwte.



,,Kijk, dit zijn de momenten waar het om draait'', knipoogt Tatjana veelzeggend. ,,Dat we elkaar spontaan zien en dan die reactie. Hebben we op het vliegveld ook weleens. Dan komen we ieder van een andere bestemming. Hij is op het oog zo verlegen en rustig, maar oh zo ondeugend. Als hij mij dan ziet, gaan zijn ogen wijd open. Dat soort momenten. Als we die kwijt zijn, houdt alles op. Ik ben nog steeds vreselijk verliefd. Als een puber. Hij is gewoon mijn mannetje en ik zijn vrouwtje.”

Tatjana Simic en partner Lex van Hessen. Voor de boekpresentatie van Dick Maas ('Ik noem het liever première') die voor zijn titel Tatjana's beroemdste oneliner 'Buurman, wat doet u nu?' gebruikte, kwam ze over uit Monaco, haar vaste woonadres. Ze vliegen ook geregeld naar Hawaï, waar ze op Big Island ook een riant verblijf hebben. ,,Eerlijk gezegd was ik zonder Lex nooit op Hawaï geweest. Ten eerste heb ik vliegangst, ten tweede is dat nou niet een plek waar je zomaar even komt.''



Het is alweer vijf jaar geleden dat Tatjana verliefd werd op de Haagse worstenkoning, vaste klant in de Quote 500. ,,Dat begon met een gesprek van tweeënhalf uur aan de koffie. Ik was eigenlijk helemaal niet bezig met de liefde. Maar toen ik thuiskwam, zei ik tegen mijn moeder: Wat is dát een lieve man. De volgende ochtend heb ik Lex een sms’je gestuurd en het leek wel telepathie, want hij wilde mij ook bellen'', diept de voormalige actrice op. ,,Die ogen van hem. Zo aandoenlijk. Ze lijken op Lilly, mijn hondje. Als hij die niet had gehad… En hij grapt op zijn beurt altijd dat mijn borsten de doorslag hebben gegeven. Hij wilde weten of ze echt zijn. Nou, dat antwoord heeft-ie al, haha. Tuurlijk, puur natuur!'' lacht Tatjana, die een nieuwe Playboy-reportage uitsluit. ,,Zeg nooit nooit, maar je moet ergens een streep zetten. Het is klaar. Wat moet ik nu nog bewijzen?''

Geheim

Kom bij Tatjana niet aan met termen als 'jetsetleven' of 'golddigger'. Fel: ,,Mensen moeten niet denken dat we de hele dag met champagneflessen rond spuiten. Dat is zonde, en daar zijn we veel te nuchter voor. Ons geheim? Als je elkaar op late leeftijd ontmoet, moet je elkaars verschillen accepteren. We zitten niet op elkaars lip. Houden niet van claimen. Ik wil niet in een vitrine gezet worden. Dan ben ik weg. We zijn Tweeling van horoscoop. Dat betekent: een dubbele persoonlijkheid. Dus zowel introvert als extravert. We hebben ruimte nodig voor onszelf, maar willen ook lepeltje-lepeltje. We kunnen niet zonder elkaar. Door Lex ben ik wel rustiger geworden. Ik ben niet zo’n druktemakertje meer. Trouwen? Nee, daar zijn we niet mee bezig. Ik heb mijn hele leven niet willen trouwen. En Lex is al getrouwd geweest. Waarom zou hij dat nu wéér willen?''

Ze is helemaal opgenomen in de Van Hessen-familie. Was intens betrokken bij het sterfproces van zijn moeder. ,,Ze is 95 jaar geworden, maar als je je moeder verliest telt leeftijd niet. Hetzelfde geldt voor zijn vader. Hij is zestien jaar geleden overleden, maar zijn dood heeft nog steeds een enorme impact. Zo’n lieve, eerlijke man, zijn grote voorbeeld. Het is hartverscheurend als ik Lex’s nachts in zijn dromen ‘mama’ of ‘papa’ hoor roepen. Hij mist ze. Ik kan weinig doen, alleen maar steunen. Ze was ook zó lief. Mijn moeder is 73. Ze is vaak bij ons. Ik hoop dat ze nog heel lang bij ons blijft.''

Met Lex reist Tatjana de wereld rond, wandelt ze over de Haagse Denneweg, door het park in Monaco, geniet ze van de omgeving op Hawaï of kijkt ze terug op haar korte loopbaan als actrice. ,,Ik koester dat verleden. Als Dick me destijds niet had gevraagd, was ik waarschijnlijk lange tijd het pin-upmeisje gebleven. Na Flodder ben ik nooit meer gevraagd voor een rol. Moest ik mezelf dan aanbieden? Blijkbaar was ik niet gewild in de televisie- of filmwereld. So be it. Ik berust daarin. Laat mij dan maar de eeuwige Flodder zijn.”

Dick Maas met Tatjana Simic op de presentatie van zijn boek.