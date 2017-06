Technofeest Awakenings breidt verder uit

De dagprogramma's zijn niet volledig nieuw. Bij de afgelopen Paas-editie van Awakenings, werd het dagprogramma succesvol geïntroduceerd. Deze nieuwe traditie wordt op ADE voortgezet. Techno-icoon Paul Kalkbrenner komt op vrijdag met een exclusieve show voor het dance-event.



Op zaterdag vindt tussen 12.00 en 22.00 uur Awakenings by Day plaats. Hier maken Bart Skils & Paul Ritch, Dimitri, Dj Rush, Danny Tanaglia,& Nicole Moudaber, Paula Temple en Sam Paganini hun opwachting.



De laatste Awakenings-nacht brengt een primeur. Zondag vanaf 22.00 uur presenteert Ben Klock met zijn Klockworks zijn nieuwe concept Photon. Dat doet hij samen met Dax J, Etapp Kyle, Marcel Dettmann, Phase live en Rodhad.



De kaartverkoop voor alle zeven ADE-sessies is gisteren gestart via www.awakenings.nl.