Temptation Island: Pommeline en Merijn zijn een stelletje

Verleidster Pommeline en deelnemer Merijn gingen de eerste afleveringen vooral als maatjes met elkaar om. Maar al snel ontwikkelde de Vlaamse tattoo-artieste gevoelens voor de Nederlander. Merijn hield zich op de vlakte. Maar toen hij tijdens een kampvuur zag dat zijn vriendin Lisa het wel erg gezellig had met verleider Karim, sloegen de stoppen door. En natuurlijk was Pommeline bereid om hem te troosten. Het stel is nu dolverliefd en Pommeline zou de eerste letter van zijn naam al op haar arm hebben laten tatoeëren.

Deuken

Hoe de andere koppels uit de strijd komen, is vanavond te zien. Maar het belooft niet veel goeds. De Vlaamse Lize is naar bed geweest met verleider Ken en vroeg zich af of zij en haar vriend Jefferson überhaupt nog wel vrienden kunnen blijven. Dat kwam rauw op het dak van Jefferson, maar hij vermaakte zich al snel opperbest in de armen van de rondborstige Natasja.

Volledig scherm Pommeline is dolgelukkig met Merijn. © vijf.be

Ook de al zes jaar durende relatie van het Vlaamse koppel Jolien en Herbert liep deuken op. Herbert deelde de lakens met verleidster Saartje en Jolien viel voor de charmes van de Limburgse verleider Karim en zoende met bijna alle vrouwen op het resort. De Nederlandse Rosanna gooide alle remmen los met verleider en spierbundel Alex nadat ze zag dat Niels te ver was gegaan met Parastoo, die het al vanaf dag één op haar vriend had gemunt.

Vanavond wordt duidelijk of de stellen elkaar vergeven of dat defintief het doek valt. Om met de woorden van Ken te spreken: ,,Dit was de heftigste Temptation ooit."