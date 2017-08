Tess Milne hoort per ongeluk dat het een jongetje wordt

,,Het werd toen per ongeluk gezegd", aldus de Willem Wever -presentatrice, die er wel direct vrede mee had. ,,Het maakt me echt niet uit wat het wordt." De naam van het kereltje houdt ze voorlopig nog wel geheim.

Begin juni maakte Tess bekend dat zij en haar man Ties ouders worden. Tot nu toe gaat haar zwangerschap van een leien dakje. ,,Ik voel me goed. Ik had de eerste drie maanden wel wat minder energie maar nu gaat het goed.'' Wanneer ze uitgerekend is, is niet bekend. Tess' tweelingzus Lisa is ook in verwachting.