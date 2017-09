Tim Hofman bezoekt fetisjfeest voor mannen die even puppy willen zijn

De omroep heeft vandaag de eerste beelden vrijgegeven van het bezoek dat Hofman bracht aan een Nederlandse 'kennel' vol in strakke pakjes gestoken blaffers en baasjes. Waar Hofman precies op visite was, is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het om een bijeenkomst van een groep die erotisch getinte fetisj-, bondage- en sm-feesten houdt onder de naam Bark and Play (blaf en speel).



Op de site van de groep wordt gesproken over 'honden'- en baasjesfeesten in heel Nederland. Een van de locaties waar de mannen graag samenkomen is in de Berghut in de bossen van Amersfoort, de uitvalsbasis van de Vereniging voor Seksuele Hervorming Midden-Nederland.



Volgens de organisatie verdient de 'sterk groeiende tak van spel in ons land' een eigen plek. Een van de wervende teksten: 'Bij ons kun je gezellig kennismaken met andere pups, dogs en handlers (baasjes) en trainers en kun je de pup binnen in je eens lekker uitlaten'.