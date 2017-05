Timor Steffens schreeuwt het uit op filmset: Alles is voor niets geweest

Steffens, begeleid door een groepje in het zwart geklede dansers, reageerde emotioneel na de blessure. De ernst werd snel duidelijk toen hij liet weten dat het geen grap is. ,,Het is helemaal klaar. Het is mijn achillespees. Nee!''

Rotterdam

Shake It Off is de eerste film waarin Steffens, die samenwerkte met wereldsterren als Madonna en Chris Brown, een rol heeft. Zijn tegenspeelster is Robin Martens. Ook Pip Pellens, Juvat Westendorp, Britt Scholte en rapper Bizzey hebben een rol. Shake It Off vertelt over een jonge vrouw (Martens) uit een klein dorp die ervan droomt aangenomen te worden op de internationale dansacademie in Rotterdam.