Tom Egbers: Cruijff was de Robin Hood van Catalonië

InterviewJohan Cruijff heeft veel betekend voor het Spaanse Catalonië, als speler en later trainer van Barcelona, maar ook voor de culturele identiteit. Dat zien we vanavond in de documentaire The Last Match . Studio Sport -presentator en Cruijff-kenner Tom Egbers haalt naar aanleiding van deze documentaire – persoonlijke - herinneringen op aan de vorig jaar overleden voetballegende.

In The Last Match zien we de heldenstatus die Cruijff in Catalonië heeft. Was hij al direct bij zijn transfer van Ajax naar Barcelona ‘de verlosser’?

,,De verlosser is hij wel gebleken, maar ik geloof niet dat hij daadwerkelijk zo genoemd werd daar. Dat is meer een Nederlands predicaat. Spanje was bij zijn komst in 1973 nog een dictatuur onder Franco en de regio Castilië onderdrukte de Catalanen. Johan was eigenlijk de Robin Hood van Catalonië: hij gaf de mensen hun culturele identiteit weer terug. Zijn zoon werd een jaar later geboren en die noemde hij Jordi, naar een Catalaanse beschermheilige. Die naam was verboden in Spanje. Johan en zijn vrouw Danny wisten dat helemaal niet. Ze vonden het gewoon een mooie naam. Toen kon hij helemaal niet meer stuk daar.”

Is hij daar groter dan in Nederland?

,,Vergelijkbaar. Cruijff was in zijn eentje onze Beatles. Hij ontsteeg het voetbal, maar was natuurlijk ook weer geen reserve-Jezus. Hij was niet buitenaards, maar deed wel allemaal revolutionaire dingen in het voetbal. Als een soort provo accepteerde hij het gezag en de maatschappelijke verhoudingen in het voetbal niet. Hij heeft Nederland weer wat allure gegeven. Zijn erfenis is springlevend. Hij zal ons nog tot in de lengte van jaren blijven inspireren. Hij zit in ons rijtje van Rembrandt, Van Gogh. Hij werd als voetballer groot in een tijd dat de beeldcultuur explodeerde. Dat heb je nu niet meer. Ronaldo spreekt niet zo tot de verbeelding als Cruijff.”

Hij had ook best veel conflicten door de jaren heen. Hoe kwam dat?

,,Het was geen gezeglijke man. Johan zei een keer tegen me: ,,Ik kan dus niet koppen”. Maar als men deed wat hij zei, zou het goedkomen en zouden ze winnen. Dat zei hij niet uit arrogantie, maar uit zelfbewustzijn. Het controversiële aan hem was dat hij nergens gezag accepteerde. Hij had nou eenmaal dat van god vergeven talent. En dan moest je hem niet dwarszitten, want dat was slecht voor iedereen. Het heeft misschien met zijn jeugd zonder vader te maken. Een tijd waarin hij echt heeft moeten overleven. Maar hij is altijd een gewone jongen gebleven en zo ging hij ook met anderen om.”

Zoals met onze koning.

,,Ik zat met hem in de studio in Hilversum te kijken naar een voetbalwedstrijd die hij van commentaar moest voorzien. Ik kreeg in mijn oortje een bericht door dat toen nog kroonprins Willem-Alexander op het Mediapark was met “die nieuwe Argentijnse vriendin van hem”. Ik vertelde het Johan en die antwoordde: “Oh ja, hij had mij vorige week nog gebeld, maar ik was er niet”. En daarna zei hij dat hij nu echt niet in de gelegenheid was om de studio uit te gaan. Dat gaf ik door aan de regisseur. Tien minuten later gingen de studiodeuren open en kwamen de kroonprins en zijn aanstaande binnen om hem te begroeten.”

Toch gebeurde er altijd iets als Cruijff binnen kwam lopen. Hoe was dat in de studio?

,,Hij nam vaak twee vrienden mee die hij al vanaf zijn vijfde kende uit de Amsterdamse Watergraafsmeer. Ook tekenend: mijn - toen - jongste collega was verlegen en kreeg een hoofd als een boei als Cruijff binnenkwam. Maar die ging rustig naast hem zitten en vroeg hem hoe hij dacht dat de wedstrijd vanavond zou verlopen. Hij stelde die collega totaal op zijn gemak. Johan had daar een soort zender voor. Hij was veel meer gericht op de mensen om hem heen dan op zichzelf. Ook al stonden er 500 mensen te wachten op een handtekening, iedereen kreeg er één.”

Je kende Cruijff persoonlijk van Studio Sport, maar zou hem al eerder ontmoet kunnen hebben, begrepen wij.

(Lachend) ,,Als aankomend journalist woonde ik een jaar op de vierde verdieping van een Amsterdams huis. Pas toen ik ging verhuizen, ontdekte ik dat Cruijffs schoonvader Cor Coster op de begane grond woonde. Johan kwam daar elke dag en ik had hem nooit gezien. Ik was met totaal andere dingen bezig.”

Je bent al meer dan dertig jaar bij NOS Studio Sport. Zit er voor jou nog een transfer in, zoals Jack van Gelder die heeft gemaakt?

,,Daar ben ik niet mee bezig. Ik zeg niet dat het niet gebeurt. Ik heb wel ideeën voor tv-programma’s. Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat ik ooit helemaal los zal komen van de sportjournalistiek. Mijn leven beperkt zich niet tot buitenspel en 0-2. Zo wil ik ook niet herinnerd worden. Ik heb wel eens een biografie geschreven over Rory Storm, die aan de basis stond van de popmuziek. Dat vind ik ook interessant om te doen. Ook een reisprogramma is denkbaar.”