Transgenderstel Louisa en Rosanna maakt geslacht baby bekend

Russische oppositieleider plaatst filmpje Lubach op website

14:50 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft een item uit Zondag met Lubach op zijn website geplaatst. Hij verwijst hier vandaag via Twitter naar. Het item dat gaat over zijn corruptiebeschuldigingen richting premier Dmitri Medvedev, is in het Russisch vertaald.