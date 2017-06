Trotse Guus Meeuwis geeft extra gas na arrestatie van verdachte

,,De politie heeft de man gevolgd, opgepakt en maatregelen genomen. Dat gebeurde allemaal tijdens het concert'', lichtte de 45-jarige zanger vandaag toe tijdens de show van dj Lindo Duvall op 100% NL.

De Amsterdammer was aan het filmen bij de ingang van het PSV-stadion, gedroeg zich verdacht en had geen kaartje voor het Groots met een Zachte G-concert. Omdat hij bij de politie bekend stond als 'mogelijk geradicaliseerd' werd groot alarm geslagen. Eenheden uit de Brabantse provincie en ver daarbuiten werden ingezet en boven de stad vloog lange tijd een politiehelikopter.

De politie verzocht Guus tijdens de show langer door te spelen. ,,Zodat ze de hele stad veilig konden krijgen. Dat was allemaal uit voorzorg'', benadrukt hij. ,,We hebben meegewerkt en toen was het opgelost.''

Niet tegenstribbelen

Meeuwis kreeg pas tijdens de toegift een briefje in zijn handen gedrukt dat hij het podium nog even niet af mocht. ,,Dan begin je wel te vermoeden dat het noodzakelijk is en dat tegenstribbelen geen zin heeft.''

Guus, die dinsdag zijn populaire concertenreeks afsluit, zegt heel erg trots te zijn op zijn eigen organisatie, op de politie en de gemeente Eindhoven. ,,Wat dat betreft was het één en één is drie, dit keer. Dat hebben we met de show de dag erna ook wel laten merken. We hebben er zo veel gas op gegeven, dat was super.''

Zondag werd bekend dat de verdachte, een 29-jarige Amsterdammer, vooralsnog in hechtenis blijft.

Volledig scherm Politie eenheden op de been vrijdagavond. © ANP