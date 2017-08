Twaalf hunks gaan vanaf vandaag 'beest Gordon' temmen op geheime plek

Volgens Gordon, zo heeft hij op Facebook laten weten, heeft hij vandaag zijn allereerste date in België. Onder anderen Gerard Joling en oud-presentator Danny Rook zullen hem dan adviseren over hun eerste indrukken. De homoseksuele Gordon bepaalt vervolgens of hij al dan niet wat met die suggesties doet. Afgelopen vrijdag gingen de bijna honderd potentiële echtgenoten van Gordon naar een geheime locatie in Nederland. Daar vond de laatste selectie plaats. Gordon over het aantal inschrijvingen: ,,Ik ben enorm vereerd dat ze de moeite hebben genomen om dit avontuur aan te gaan.''



Hij noemt de zoektocht naar de man van zijn dromen 'spannend'. Het door RTL uit te zenden programma is vanaf 26 oktober te zien. Wie gaat het beest temmen?, is te horen in een romantische promo van het programma. Gordon zal vervolgens op 22 november op een droomplek in Zuid-Afrika zijn eeuwige trouw beloven aan een vooralsnog onbekende man. Om goed voor de dag te komen is hij recent begonnen aan een streng veganistisch dieet dat hem in drie maanden tijd een gewichtsverlies van minimaal 12 kilo moet opleveren. In combinatie met sporten moet hem dat een strakke body opleveren.