Twee shows Marco Borsato in jarig Ziggo Dome

Video Douwe Bob uit de kleren voor L'HOMO

17:55 Douwe Bob staat poedelnaakt in de nieuwe editie van de L’HOMO. De zanger hoefde niet lang te twijfelen toen hij voor gay-editie van de Linda werd gevraagd. ,,Als ik één jochie of meisje ermee kan helpen, is het alle moeite meer dan waard geweest.”