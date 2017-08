Tweede kindje op komst voor Robin Thicke

,,Robin en ik zijn ontzettend blij om met jullie het goede nieuws te delen dat we een kindje krijgen!", schreef Geary onderaan een foto van een echografie van de baby. Geary is uitgerekend op 1 maart 2018. En dat is een bijzondere dag, want dat zou de 71e verjaardag van de in 2016 overleden vader en acteur van Robin, Alan Thicke, zijn geweest.



De 40-jarige zanger heeft al een zoontje, Juan Fuego. Die kreeg hij met zijn ex Paula Patton, met wie Thicke momenteel juridisch in de clinch ligt over de voogdij van het ventje. Bronnen laten wel los aan TMZ dat Julian 'superblij is een zusje te krijgen'.