Twin Peaks in Nederland te zien bij Videoland

De beroemde cultserie van regisseur David Lynch ( Blue Velvet , Mulholland Drive ) werd begin jaren 90 voor het eerst uitgezonden. Na slechts twee seizoenen werd de stekker uit de reeks getrokken. Vorig jaar bevestigde Lynch dat er een vervolg zou komen op de Amerikaanse betaalzender Showtime. Lange tijd was onduidelijk of serie 3 ook in Nederland te zien zou zijn. Fans werden de laatste weken ongerust, maar drie dagen voor de start wordt duidelijk dat RTL toehapte.

In de serie draaide alles om de vraag: Wie vermoordde Laura Palmer? Het levenloze lichaam van het mooiste meisje van de klas spoelt verpakt in plastic aan in het bosrijke plaatsje Twin Peaks, dicht bij de Canadese grens. De inwoners lijken verslagen, maar achter elke voordeur schuilt een bizar geheim. Dit is geen Baantjer, er is meer aan de hand. Onzichtbare krachten spelen een rol en antwoorden vonden personages soms alleen in dromen. Als uiteindelijk een dader naar voren komt, blijft het mysterie toch intact. Hetzelfde geldt voor de ongrijpbare sfeer van de serie, die pure soap (burgerlijke leventjes, relaties, zwangerschappen) combineert met raadsels die op hun beurt soms grappig en dan weer doodeng zijn.