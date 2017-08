U2 lanceert nummer The Blackout met Nederlands tintje

De video van The Blackout is vorige maand in Amsterdam opgenomen, meldt New Musical Express . Richie Smyth tekende voor de regie.

Eerder vandaag stond er overigens al een teaser van het nummer op internet. Eerder maakte U2 bekend dat de nieuwe single op 6 september zou verschijnen. Dat is overigens niet The Blackout maar You're The Best Thing About Me. Beide songs staan op het album Songs Of Experience. Over het album wordt op de releasedag van de nieuwe single meer bekendgemaakt.