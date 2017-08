Usher: Ik had geen tijd voor seks met Quantasia

Met zijn uitspraken reageert Usher uitgebreider op de aanklacht die Quantasia Sharpton tegen hem heeft ingediend. De vrouw beweert, net als twee anderen, dat Usher seks met haar had en verzweeg dat hij herpes heeft. Ze eist een schadevergoeding van 8,5 miljoen euro. Eerder lieten bronnen aan TMZ al weten dat Usher zich Quantasia helemaal niet kon herinneren . Grace Miguel was in 2014 de manager van Usher. De twee kregen inderdaad iets met elkaar en het stel is inmiddels getrouwd. De entourage van de rapper weet ook nog te melden dat Usher en Grace tijdens de tournee van 2014 weinig vrije tijd hadden. Op de momenten dat ze niet hoefden te werken, waren ze samen.

Strak schema

Daarnaast was het tourschema heel strak. Usher zou niet eens tijd hebben gehad om uren weg te blijven. Bovendien liep het concert waar Quantasia in haar aanklacht over spreekt flink uit. Daardoor had Usher ver na middernacht nog enkele meet & greet-verplichtingen. Hij kon dus nooit op het tijdstip dat de vrouw in haar aanklacht noemt bij haar in het hotel zijn geweest.