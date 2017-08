Usher ontkent onveilige seks met voluptueuze fan Quantasia

Volgens de vrouw haalde Usher haar tijdens een concert op het podium. ,,Daarna bezocht hij mij op de hotelkamer en had seks met me'', verzekerde een zichtbaar aangeslagen Quantasia Sharpton tijdens een persconferentie. Op sociale media wordt echter ernstig getwijfeld aan het verhaal van de vrouw. Ze zou Usher alleen maar aanklagen om geld van hem krijgen en bovendien door hem zijn afgewezen.

Bronnen zeggen tegen TMZ dat Usher zich niet meer kan herinneren dat hij Quantasia op het podium haalde. Hij had ook geen speciale reden om haar bij zich te roepen en viel zeker niet op haar. ,,Hij probeert wel een diverse groep mensen op het podium te halen, niet alleen supermodellen", laat de bron weten. Op Twitter is echter een filmpje opgedoken waarin te zien is hoe Usher wel degelijk met een voluptueuze vrouw danst. Of het om Quantasia gaat is niet helemaal duidelijk.