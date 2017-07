Vader Michael Jackson in ziekenhuis na auto-ongeluk

De 88-jarige Joe zat als passagier in een zwarte Jaguar toen deze in botsing kwam met een rode SUV, vertellen politiebronnen. Na het ongeluk liep Joe naar de dichtsbijzijnde supermarkt. Omdat hij last had van hevige pijn op de borst, is hij naar een ziekenhuis gebracht. Ook zijn assistent, die de auto bestuurde, raakte gewond. Hij brak zijn duim. Joe laat weten inmiddels weer thuis te zijn. ,,Ik ben er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Alles gaat goed. Thank God."