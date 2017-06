Vakantiepech voor André Hazes en Monique in Florida

In een Instagram Story van Dré is te zien hoe hij zijn Mo vraagt of het wel goed met haar gaat. De vermoeide blondine stortte zich vandaag met haar gezicht naar beneden op het hotelbed. ,,Gaat het een beetje? Huil je?'', vraagt haar vriend zich zorgelijk af.

Het is niet de eerste keer dat Monique ziek is op haar vakantieadres. In september lag ze in Thailand plat met de griep. In april vorig jaar reisde het stel ook af naar Florida, ze verbleven toen in de stad Orlando.