Van Inkel: Beelen en Radio Veronica binnen halfjaar rollend over de grond

Van Inkel wist sinds een paar weken dat het contract van Beelen bij 3FM niet zou worden verlengd. ,,Ik heb het met hem over Veronica gehad, maar gezegd: Doe het niet. De organisatie van de radiozender is heel strak, ze werken niet buiten de kaders. En we kennen Giel; dat kan oorlog worden als je daar geen afspraken over maakt'', aldus Van Inkel, die vorige maand bekendmaakte bij Radio Veronica te stoppen, vanavond in RTL Boulevard.



De dj noemt Beelen een van de beste radiomakers van Nederland en een enfant terrible in de manier waarop hij radio maakt. Een te groot verschil met Radio Veronica, concludeert Van Inkel. ,,Ik verwacht dat ze binnen een halfjaar rollend over de grond gaan.''