Veel kijkers voor realityshow André Rieu

De realityserie van André Rieu blijft populair onder het kijkpubliek. De tweede aflevering van het tweede seizoen van Welcome To My World trok gisteravond ruim 1 miljoen kijkers. Zo behaalde Rieu de derde plek in de top 25 van best bekeken programma's. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.