Vengaboys heroveren Britse hitlijsten met Boom, Boom, Boom, Boom!

Een bijna twintig jaar oud nummer van de Nederlandse dance-act Vengaboys heeft in Engeland een tweede leven gekregen. De groep, die in de jaren 90 wereldwijd monsterhits scoorde, verovert de Britse hitlijsten met Boom, Boom, Boom, Boom! uit 1998.

Het vrolijke feestnummer staat op de 41ste plaats in de iTunes UK Top 100 en op 38 in The UK's Top 100 biggest singles of midweek.

Achter de opleving van de Vengaboys zit de Brit Jordan Cairns. Hij verspreidde afgelopen weekend via zijn facebookpagina een video waarin hij in zijn auto met vrienden uit zijn dak gaat op Boom, Boom, Boom, Boom!. Eenmaal aangekomen in de stad Cheltenham ontstaat een heus straatfeestje. ,,We absolutely love this!'', lieten de Vengaboys daarover op Twitter weten.

Meer hits

Jaren geleden waren de Britten ook al fan van het viertal. Toen Boom, Boom, Boom, Boom! uitkwam kwam de groep vanuit het niets op 1 binnen en daarna nog eens met de opvolger We're Going to Ibiza. Het nummer We Like To Party! werd dit jaar gebruikt in een aflevering van de Netflixserie Master of None.