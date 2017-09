Victoria Beckham verklapt het geheim van haar 'sexy Londense première-ogen'

Jane Fonda (79): Seks wordt beter als je ouder wordt

17:36 Bijna veertig jaar na The Electric Horseman (1979) staan Hollywoodlegenden Jane Fonda (79) en Robert Redford (81) weer samen voor de camera. In het filmdrama Our Souls at Night, dat vandaag in Venetië zijn wereldpremière beleefde, bewijzen de sterren dat liefde op latere leeftijd toch nog mogelijk is.