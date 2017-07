Vijf redenen om aan te haken op We zijn er Bijna!

Met de groeten van Sander Dekker

Het is wel MAX, dus publieke omroep, dus het kan niet alleen maar lachen zijn. Staatssecretaris Sander Dekker is streng: de kijker dient er ook wat van opsteken. Gelukkig zijn de excursies van de reizigers van te voren al tot op de minuut gepland. De kijker sjokt mee door oude straatjes en over pittoreske markten en krijgt thuis op de bank ongemerkt heel wat mee over middeleeuwse kathedralen, lokale gebruiken en wonderschone vergezichten. Maar tenminste zo leerzaam: de levensverhalen van de deelnemers en de inzichten die ze in de loop van hun leven hebben opgedaan. Neem de weduwnaar die vorig jaar vertelde net verhuisd te zijn omdat in de oude woning de herinneringen aan zijn vrouw hem te veel werden. ,,Maar ja, je verdriet verhuist gewoon mee, hè.’’ Poeh, dan is het thuis tijd om snel een stuk keukenrol te pakken.



Hé, is dat niet Jan Terlouw?

En daarmee komen we tot de kern: waarom raakt die micro-kosmos van We zijn er Bijna! een snaar bij iedere kijker, de meest doorgewinterde cynicus daargelaten? Omdat het eigenlijk Jan Terlouws touwtje-uit-de-brievenbus-samenleving is waar we stiekem allemaal naar hunkeren. De mensen zien elkaar, helpen elkaar, leven vredig naast én met elkaar, zijn met kleine dingen tevreden en niemand wordt buitengesloten op de puzzelavond. Links en rechts doet er even niet toe, zelfs niet als ze op de feestavond aan hun vijfde voordeelpak wijn toe zijn. Ach, kon het hele leven maar een lang gerekte aflevering van We zijn er Bijna! zijn.